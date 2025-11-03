Nữ tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng vì đi ngược chiều đường Võ Chí Công

Chiều 3/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt với chị V.T.O. (SN 1987, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Với vi phạm trên, chị O. sẽ bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hình ảnh chị O. điều khiển ô tô đi ngược chiều đường Võ Chí Công (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 2/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô biển kiểm soát 30L-856.xx, đi ngược chiều tại làn dành cho ô tô trên đường Võ Chí Công (thuộc phường Tây Hồ, TP Hà Nội) gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đúng chiều và gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc. Cảnh sát sau đó đã xác định được tài xế vi phạm.

Nữ tài xế tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, chị O. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là hành vi rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định, quan sát kỹ và tập trung khi lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.