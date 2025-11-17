Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TPHCM

Ngày 17/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ nằm tử vong trên đường Phú Lợi.

Công an, Viện kiểm sát đến hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Gần 5h cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh trước địa chỉ số 10, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Họ chạy ra và thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc xe máy có chở nhiều bịch trái cây. Nạn nhân bị thương nặng ở đầu, chảy máu nhiều và đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Phú Lợi đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân là bà N.T.N. (55 tuổi, quê Thanh Hóa). Gia đình bà N. cho biết, bà N. ở trọ tại phường Thủ Dầu Một, làm nghề bán trái cây.

Sáng nay, bà N. đi lấy hàng, trên đường về thì xảy ra vụ việc. Hiện chưa xác định nạn nhân tự ngã hay có xe khác va quẹt.