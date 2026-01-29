Truy tìm người đàn ông ra giữa đường hát karaoke ở Đồng Nai

Ngày 29/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm điện thoại và micro ra giữa đường vừa nhảy vừa hát karaoke, gây cản trở giao thông.

Người đàn ông hát karaoke giữa đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/1 trên đường Nguyễn Ái Quốc, trước chung cư B2 (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Người đàn ông mặc áo trắng có biểu hiện say xỉn, hát karaoke di động trên vỉa hè đường Nguyễn Ái Quốc. Trong khi hát karaoke với nhóm bạn, người đàn ông bất ngờ đi ra giữa đường, vừa nhảy vừa hát. Xe cộ chạy qua đoạn đường này phải tránh, chạy chậm hoặc chuyển làn.

Sự việc đang được cơ quan chức năng phường Trấn Biên xác minh, làm rõ.