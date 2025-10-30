Công an ở TPHCM khuyến cáo tình trạng hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn

Ngày 30/10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, hướng dẫn cách hát karaoke tại nhà đúng cách và đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện.

Theo cảnh sát, vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết, tình trạng hát karaoke trong không gian không có cách âm gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong khu dân cư.

Do đó, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đề nghị người dân không hát karaoke, mở nhạc, gây tiếng ồn sau 22h; khi tổ chức hát karaoke trong ngày, phải điều chỉnh âm lượng phù hợp, không để âm thanh vượt quá quy định (tối đa 70dBA ban ngày, 55dBA ban đêm).

Ngoài ra, người dân không sử dụng loa kéo, loa di động ngoài trời với âm lượng lớn, gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

Công an đề nghị người dân phản ánh các trường hợp hát karaoke gây ồn ào (Ảnh: Công an xã Tân Vĩnh Lộc).

Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, trường hợp cố tình vi phạm, đơn vị sẽ lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, với mức phạt có thể lên tới 5 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện hộ gia đình hát karaoke gây ồn ào, mất trật tự có thể báo ngay cho Công an xã Tân Vĩnh Lộc hoặc trưởng ấp, tổ an ninh trật tự để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc mong người dân nâng cao ý thức, tôn trọng không gian chung, giữ gìn an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, văn minh.

Việc hát karaoke ở khu dân cư gây ảnh hưởng đến hàng xóm, dễ dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả, thậm chí xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, án mạng. Gần đây nhất, hồi cuối tháng 6, một hộ dân ở quận Bình Tân cũ bị hàng xóm giật sập cửa nhà vì nhắc nhở nhóm người hát karaoke lớn tiếng.