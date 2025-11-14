Án mạng tại tiệc sinh nhật vì giành hát karaoke ở TPHCM

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Danh Phú (SN 1996) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: T.T.).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21h40 ngày 13/11, anh T.N.T. (SN 1997) tổ chức sinh nhật cho con trước nhà trọ ở ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm, TPHCM và mời một số người bạn đến tham dự, trong đó có Danh Phú và Đ.X.L. (SN 1996).

Trong lúc nhậu, giữa những người tham gia tiệc xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Quá trình can ngăn, giữa Phú và L. xảy ra xích mích và thách thức nhau.

Sau đó, Phú được một số người đưa về phòng trọ anh ta thuê gần đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nghi phạm cầm con dao, chạy đến đâm anh L. 2 nhát.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Phú hoảng sợ chạy khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt giữ Phú cách hiện trường khoảng 1km.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ việc nhóm người dự tiệc sinh nhật giành micro để hát karaoke, dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra vụ việc đau lòng.