Đâm trọng thương người nhắc nhở hát karaoke ồn ào ở TPHCM

Ngày 28/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tính (26 tuổi, quê Đắk Lắk) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 24/11/2024, Tính cùng nhóm bạn tổ chức uống bia tại một xưởng nhôm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (TPHCM). Trong lúc nhậu, nhóm này thuê loa di động để vừa uống bia vừa hát karaoke.

Bị cáo Tô Văn Tính (Ảnh: Xuân Duy).

Hát được một lúc, ông Dương Minh Q. (chủ đất cho thuê xưởng) nhắn tin yêu cầu Tính ngừng hát để con ông học bài. Hai bên sau đó nhắn tin qua lại, lời lẽ căng thẳng, song Tính vẫn tiếp tục hát karaoke.

Do bức xúc, ông Q. gọi điện yêu cầu Tính ra trước xưởng để nói chuyện. Khi nhận cuộc gọi, Tính vào phòng lấy một con dao rồi đi gặp ông Q.. Tại đây, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại, gây thương tích với tỷ lệ 52%.

Tại phiên tòa, Tính thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, do đó cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.