Va chạm liên hoàn 5 ô tô trên đường ở Hà Nội

Tối 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng14h50 cùng ngày, tại km7+312 đường Võ Văn Kiệt (địa phận xã Quang Minh, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, ô tô mang BKS 37K-625.xx do tài xế N.Đ.V. (SN 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển, đi theo hướng từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn với 4 ô tô đi phía trước.

Theo cảnh sát, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường các phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ vụ việc.

Qua vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế khi di chuyển trên đường cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe đi cùng chiều, đặc biệt không sử dụng rượu bia, để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.