Cục CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên cao tốc do nắng nóng quá gay gắt

Ngày 26/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua khiến nhiệt độ mặt đường, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, tăng cao.

Theo Cục CSGT, khi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát mặt đường khiến áp suất trong lốp xe tăng nhanh, làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, mất lái và dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để bảo đảm an toàn, Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và tài xế chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo đó, trước khi xuất phát, tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lốp xe, đặc biệt là độ mòn và áp suất lốp để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nứt, phồng hoặc lốp đã quá hạn sử dụng.

Bên cạnh đó Cục CSGT cũng đề nghị chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng lốp kém chất lượng hoặc đã xuống cấp; đồng thời chủ động thay thế các lốp hư hỏng để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Lốp xe ôtô bị nổ (Ảnh: Duy Tuấn).

Ngoài yếu tố kỹ thuật, Cục CSGT nhấn mạnh kỹ năng và ý thức của người lái xe đóng vai trò quyết định trong việc phòng ngừa tai nạn.

"Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc", đại diện Cục CSGT cho biết và khuyến cáo trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, tài xế cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, ưu tiên làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt các tài xế tránh dừng, đỗ phương tiện đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật vẫn lưu thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.