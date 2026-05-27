Uống bia để giải nhiệt, loạt tài xế "dính cồn" bị CSGT xử phạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C như: Phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,5 độ C; Láng (Hà Nội) 41,1 độ C.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến nhiều người tìm tới các đồ uống có cồn như bia lạnh để giải nhiệt. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 26/5, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Ngã Tư Sở. Chỉ trong khoảng 30 phút làm việc, CSGT đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

Đơn cử, lúc 20h50, tổ công tác phát hiện anh T.V.B. (SN 1994, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 36B3-612.xx di chuyển từ đường Trường Chinh hướng Ngã Tư Sở, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế T.V.B. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,472mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Trình bày với CSGT, anh B. cho biết do mấy hôm nay trời nắng nóng gay gắt nên buổi tối cùng ngày anh cùng với một vài người bạn đã rủ nhau đi uống bia để giải nhiệt.

Với vi phạm nêu trên, nam tài xế sẽ bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.H.V. điều khiển xe máy chở theo một người khác phía sau. Anh V. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở). Tuy nhiên khi cảnh sát yêu cầu tài xế làm việc, anh này đã tự ý rời khỏi chốt CSGT.

Ngoài việc kiểm soát nồng độ cồn với các tài xế xe máy, ô tô, lực lượng chức năng còn kiểm tra cả nồng độ cồn với người đi xe đạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các trường hợp chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, có cả một số trường hợp cố tình né tránh việc kiểm soát của CSGT. Đơn cử như trường hợp trong ảnh. Người đàn ông điều khiển xe máy trong ảnh khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã lớn tiếng yêu cầu cán bộ CSGT cho xin tên và kế hoạch làm việc.

Sau khoảng 5 phút, người này mới chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, nam tài xế không vi phạm, lực lượng CSGT sau đó đã mời người này tiếp tục tham gia giao thông.

Hay có cả những tài xế đã vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển xe máy chở theo con và chị gái tham gia giao thông. Khi bị CSGT dừng xe xử lý, người này liên tục xin xỏ lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm vì với lý do "nhà ở ngay gần đây".

Trung tá Lê Hải Hà, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, đa số các tài xế vi phạm đều lấy lý do nhà gần, uống bia để giải nhiệt... để biện minh cho hành vi vi phạm. Tuy nhiên trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt nghiêm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

"Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, người dân thường có tâm lý chủ quan uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông", Trung tá Hà khuyến cáo.