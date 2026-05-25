Nguyên nhân khiến đường Vành đai 3 xuất hiện khe co giãn lớn

Tối 24/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài cùng mật độ phương tiện lưu thông lớn, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao xuất hiện độ co giãn lớn tại một số vị trí khe co giãn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do thời tiết nắng nóng, các khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao xuất hiện độ co giãn lớn (Ảnh: Công an cung cấp).

Để kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ triển khai công tác sửa chữa khe co giãn trên tuyến.

Theo đó, từ 22h30 ngày 24/5 đến 5h ngày 25/5, các đơn vị chức năng sẽ tạm thời phân luồng giao thông đối với các phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, tổ chức cho phương tiện di chuyển xuống đường dưới thấp để phục vụ công tác thi công sửa chữa.

Cụ thể, các phương tiện lưu thông theo chiều từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì sẽ di chuyển theo lộ trình như sau: Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - đến nút giao Nguyễn Trãi, sau đó có thể tiếp tục lưu thông theo tuyến Nguyễn Xiển hoặc di chuyển lên lại đường Vành đai 3 trên cao để tiếp tục hành trình.

CSGT phân luồng tại tuyến Vành đai 3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian tổ chức thi công, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn, góp phần phục vụ công tác thi công được diễn ra thuận lợi.