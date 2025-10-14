Dành toàn bộ tiền viếng Hòa thượng Thích Trí Tịnh cho đồng bào vùng bão lũ

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), toàn bộ số tiền phúng viếng từ lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được sử dụng để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết, các phái đoàn, cá nhân đã cúng dường trong suốt lễ tang với tổng số tiền 1,94 tỷ đồng.

Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau khi lễ tang hoàn tất, ngày 13/10, toàn bộ số tiền được chuyển đến Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, để chuẩn bị các chuyến hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11 gây ra.

Theo Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, việc chuyển toàn bộ tịnh tài cúng dường vào hoạt động cứu trợ là cách tri ân, tiếp nối hạnh nguyện từ bi của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, người trọn đời phụng sự chúng sinh.

Trước đó, lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã được tổ chức trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) từ ngày 8 đến 12/10, với sự tham dự của hơn 100 phái đoàn Trung ương, địa phương và hàng nghìn tăng, ni, phật tử.

Sau lễ truy niệm sáng 12/10, kim quan của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được an táng tại Linh Phong Thiên Uyển - ngôi chùa tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ do chính ngài lập nên.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, có đóng góp to lớn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và xây dựng Giáo hội. Ngài được tăng, ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.