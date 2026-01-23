Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư

Sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm triệu tập viên hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: Bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư; bầu Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông có thời gian dài công tác gắn bó với ngành Công an và 8 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5/2024.

Sau 3 tháng giữ vị trí này, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó đồng thời đảm nhiệm chức Tổng Bí thư, trong giai đoạn 3/8/2024-21/10/2024. Sau đó, ông thôi chức Chủ tịch nước và làm Tổng Bí thư cho đến nay.