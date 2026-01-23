Việt Nam có đủ uy tín, vị thế, trách nhiệm tham gia vào các vấn đề quốc tế

Theo thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, sau phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng chiều 23/1 sẽ diễn ra cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chỉ đạo và chủ trì cuộc họp báo.

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới. Phiên bế mạc Đại hội diễn ra chiều nay.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong 5 ngày (19-23/1) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Ngoài công tác nhân sự, Đại hội đã xem xét, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.