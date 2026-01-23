Báo cáo Trung ương phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 23/1 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tại Văn phòng Trung ương Đảng để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng.

Trong đó, Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nơi diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

Trung ương đồng thời nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Đại hội XIV của Đảng ngày 23/1 đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Theo kết quả được bầu, trong số các 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Một Ủy viên Bộ Chính trị là trưởng ban đảng cũng tái cử Trung ương khóa mới, là ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương khóa XIV (Ảnh: TTXVN).

3 Đại tướng thuộc lực lượng vũ trang tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ngoài ra, khối Quốc hội còn có 1 ủy viên Bộ Chính trị tái cử là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, còn khối địa phương có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Thành viên nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII là bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng tiếp tục tái cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.