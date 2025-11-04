Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu và Trung tướng Lê Đức Thái, cùng là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thăng quân hàm lên Thượng tướng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Ông là Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm cho 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Báo QĐND).

Ông Gấu là sĩ quan từng có thời gian dài công tác trong Quân đội. Đầu năm 2022, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hơn hai năm sau, ông Nguyễn Văn Gấu được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Khi Bắc Ninh hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 9 vừa qua, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở Quảng Ninh. Ông là Cử nhân Biên phòng và từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thái là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.