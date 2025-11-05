Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Ngày 5/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Trọng Thụ, tân Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Đinh Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao Quyền Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc, cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó ngày 3/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã bầu bổ sung ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.