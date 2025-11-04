Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ

Ngày 4/11, Thủ tướng đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Theo đó, tại Quyết định số 2436, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng nay, Trung tướng Lê Đức Thái đã được Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái (Ảnh: TTXVN).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở Quảng Ninh. Ông là Cử nhân Biên phòng và từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thái là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cũng liên quan nhân sự Bộ Quốc phòng, Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Tại Quyết định số 2435, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Luật.

Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thẩm phán TAND Tối cao và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao vào năm 2024.

Thủ tướng đồng thời có quyết định bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.