Trực thăng, tàu biển phục vụ bầu cử sớm tại TPHCM

Sáng 26/2, hơn 4.500 cử tri thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn (TPHCM), sẽ thực hiện bầu cử sớm tại 4 khu vực. Đợt bầu cử sớm tại TPHCM được thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 14/3. Việc tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm nhằm đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt trên biển, hải đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, cho biết, địa phương có số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đông nhất trong 3 phường của TPHCM với 2.800 người. Đây là những công dân phải thực hiện nhiệm vụ, công tác tại các đơn vị trên biển.

Điểm bỏ phiếu sớm tại sân bay Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong đợt bầu cử sớm tại TPHCM, tàu chuyên dụng sẽ được sử dụng để phục vụ công tác bỏ phiếu trên nhà giàn, tàu trực và tàu cá. Phương án sử dụng máy bay trực thăng đưa thùng phiếu tới các giàn khoan trên biển cũng được chuẩn bị để áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Phương án mang hòm phiếu tới giàn khoan

Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú thông tin, cử tri làm nhiệm vụ tại giàn khoan sẽ thực hiện bỏ phiếu tại khu vực sân bay Vũng Tàu trước khi lên đường công tác. Đây là những kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc trên các giàn khoan, công trình dầu khí, tàu biển của Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro.

Các lực lượng kiểm tra các khâu cuối cùng trước giờ khai mạc kỳ bầu cử sớm tại phường Tam Thắng (Ảnh: Hoàng Quy).

“Những người làm việc trên giàn khoan, công trình trên biển được Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) tạo điều kiện về đất liền trước ngày 15/3 để bỏ phiếu bầu cử sớm. Địa phương đã chủ động phân luồng, bố trí thời gian hợp lý để công nhân tham gia bỏ phiếu”, ông Lê Xuân Tú cho hay.

Theo lãnh đạo phường Tam Thắng, trong trường hợp người lao động trên biển không kịp về đất liền trong đợt bầu cử sớm, địa phương sẽ phối hợp với Vietsovpetro tổ chức các chuyến bay để mang thùng phiếu ra dàn khoan để cử tri thực hiện quyền công dân.

Trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam hạ cánh trên giàn khoan dầu khí (Ảnh: VNH).

Ông Hoàng Phúc Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, cho biết, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, người lao động đang làm việc trên các công trình biển, đơn vị đã rà soát và linh hoạt điều chỉnh lịch đổi ca để tạo điều kiện đưa người lao động về đất liền trước ngày bầu cử.

Đối với trường hợp đặc thù đang đảm nhiệm nhiệm vụ sản xuất cấp bách, không thể rời giàn khoan, Vietsovpetro phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bầu cử địa phương để tổ chức bỏ phiếu trực tiếp ngay tại giàn.

Bỏ phiếu sớm trên biển

Khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng, TPHCM) có hơn 1.300 cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia bỏ phiếu sớm. Cử tri tham gia bầu cử sớm tại phường là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực.

Để phục vụ kỳ bầu cử sớm, tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 đã sẵn sàng làm nhiệm vụ vận chuyển thùng phiếu ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. Phương án di chuyển được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài liệu bầu cử.

Nơi niêm yết thông tin người ứng cử tại điểm bỏ phiếu sớm của TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết 100% cử tri của đơn vị đã được quán triệt đầy đủ về quyền và trách nhiệm trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đã được chuyển đến từng tàu, từng bộ phận để nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn, TPHCM) gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, với khoảng 450 cử tri. Trong đó, hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2; gần 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá trong khu vực.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra, khảo sát công tác bầu cử sớm tại Hải đoàn 129, phường Phước Thắng (Ảnh: T.D.).

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Việc bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực được TPHCM triển khai linh hoạt, kết hợp giữa bỏ phiếu tại các địa điểm trên bờ và bỏ phiếu trực tiếp tại các giàn khoan, công trình biển, đơn vị, đội tàu trực và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, phù hợp với tính chất đặc thù của từng đơn vị.