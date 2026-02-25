TPHCM sẵn sàng cho kỳ bầu cử sớm từ đất liền ra biển đảo

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, hơn 4.500 cử tri thuộc 3 phường, xã (phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn) của TPHCM sẽ thực hiện bầu cử sớm tại 4 khu vực. Đợt bầu cử sớm tại TPHCM được thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 14/3.

Những ngày qua, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đơn vị được thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng quy định và sẵn sàng tổ chức theo như kế hoạch đề ra. TPHCM đang hướng tới một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp, để mỗi lá phiếu từ cử tri không chỉ là cơ hội để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình mà qua đó còn gửi gắm niềm tin, gửi gắm những kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Tổ chức các chuyến bay ra giàn khoan

Phường Tam Thắng thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 của TPHCM là nơi có số lượng lớn cử tri tham gia bầu cử sớm với 2.800 người. Với đặc thù là khu vực bỏ phiếu có nhiều cử tri đang thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trên biển đảo, địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức bầu cử sớm.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, thông tin, hầu hết cử tri bầu cử sớm đang làm việc theo ca tại các công trình dầu khí. Do đó, địa phương đã bố trí khung giờ bỏ phiếu bầu cử phù hợp với lịch làm việc, hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và nhiệm vụ chuyên môn của cử tri.

Điểm bỏ phiếu sớm tại ga hàng không sân bay Vũng Tàu, TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong đó, điểm bỏ phiếu tập trung của phường được đặt tại khu vực sân bay Vũng Tàu. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, địa phương sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng.

Lễ khai mạc kỳ bầu cử sớm tại phường được tổ chức vào 6h30 ngày 26/2, cử tri thực hiện bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 26/2 tới ngày 14/3. Đối với các cử tri làm việc ở giàn khoan dầu khí trong thời điểm bỏ phiếu sớm, địa phương sẽ phối hợp cùng Vietsovpetro và Công ty trực thăng Miền Nam tổ chức chuyến bay ra giàn khoan để cử tri thực hiện quyền công dân.

Các thùng phiếu được chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu sớm thuộc phường Tam Thắng (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại phường Phước Thắng, xã Long Sơn, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm được thực hiện khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử sớm cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ, các khâu thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Địa phương cũng tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân nắm được thông tin, tham gia bầu cử đúng thời gian như kế hoạch.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết, đến nay địa phương đã hoàn tất việc rà soát, lập danh sách cử tri; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm các khâu thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Mỗi lá phiếu đều được trân trọng

Theo kế hoạch, sáng 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho hay, đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri thuộc các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển; phối hợp với địa phương xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri tại xã Long Sơn (Ảnh: Văn Đường).

“Đối với lực lượng không thể tham gia bầu cử vào ngày 15/3 do thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ và tại các điểm trên biển, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri”, Đại tá Đỗ Hồng Duyên thông tin.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực đặc thù, trải dài từ đất liền đến biển đảo, không chỉ thể hiện sự linh hoạt, trách nhiệm của TPHCM trong bảo đảm quyền bầu cử của công dân, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở bất cứ vị trí công tác nào, dù nơi đất liền hay ngoài khơi xa, mỗi lá phiếu đều được trân trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng tinh thần dân chủ.

Thùng phiếu được chuẩn bị trước ngày bầu cử tại sân bay Vũng Tàu, TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Trước ngày diễn ra kỳ bầu cử sớm, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri tại các phường. Các đại biểu khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử. Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác.

Tại phường Phước Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn, những người ứng cử Đại biểu Quốc hội gồm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy.