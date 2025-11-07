Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích trong bão Kalmaegi trên biển Lý Sơn

Ngày 7/11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vào chiều 6/11, tại đặc khu Lý Sơn có 3 người bị trôi dạt trên biển. Thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 7/11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được 3 người bị mất tích trên biển. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng trực thăng để tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tính toán các phương án tìm kiếm 3 người mất tích bằng trực thăng (Ảnh: Tâm Hiển).

“Lúc 11h30 ngày 7/11 trực thăng bắt đầu tìm kiếm 3 người mất tích tại khu vực biển đặc khu Lý Sơn”, ông Hiển thông tin.

Như Dân trí phản ánh, chiều ngày 6/11, ông D.Q. C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử.

Phát hiện sự việc, 2 người dân địa phương dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.