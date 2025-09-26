Camera AI phát hiện vi phạm và gửi thông báo tới chủ xe như thế nào?

Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Bộ Công an) là trung tâm quản trị cấp 1 của Cục CSGT được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT, nhấn mạnh khi có camera AI, CSGT không cần ra đường chặn bắt xe vi phạm đối với rất nhiều hành vi, việc phát hiện hành vi vi phạm sẽ được thực hiện tự động.

Bên trong Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Để vận hành tốt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, trung tâm đang từng bước hoàn thiện để có dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; từ đó sẽ kết nối các loại dữ liệu và phân tích, sử dụng dữ liệu. Mục tiêu được nêu ra là hình thành ý thức, văn hóa giao thông và duy trì sự chấp hành của người dân.

Camera AI phát hiện vi phạm như thế nào?

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng CSGT, cho biết trung tâm sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả việc kết nối dữ liệu đăng ký xe, đăng kiểm, thuế, hải quan, y tế và dữ liệu các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an liên quan đến con người và phương tiện.

Về quy mô, đây sẽ là trung tâm tổng, kết nối các trung tâm nhỏ từ các địa phương, gồm dữ liệu từ tất cả thiết bị nghiệp vụ của toàn lực lượng CSGT.

Đại tá Phạm Quang Huy nói về các tính năng của camera AI và hệ thống xử lý vi phạm của Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Về quy trình xử lý vi phạm, Theo Đại tá Huy, dữ liệu từ các thiết bị sau khi đưa về trung tâm sẽ được hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó tự động chuyển sang file quản lý. Lực lượng CSGT trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Ngoài ra, người dân có thể tự kiểm tra thông tin vi phạm theo cách sau. Bước 1: Vào trang web địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn; Bước 2: Bên phải của trang có mục "tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", nhập biển kiểm soát, mã bảo mật hiện trên trang, bấm "tra cứu". Trang web sẽ trả kết quả tra cứu.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.

Đại tá Huy cho biết, hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

"Cảnh sát từ đây có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử. Trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết", Đại tá Phạm Quang Huy nói.

Theo vị lãnh đạo Cục CSGT, ngoài giám sát hành vi vi phạm, trung tâm còn quản trị toàn bộ lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Thông qua hệ thống bản đồ số có thể xem các địa điểm có các cán bộ chiến sĩ làm việc.

Cục CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe trong vòng 2 giờ đồng hồ thông qua ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, trung tâm còn kiểm soát toàn bộ xe tuần tra của CSGT, trong đó có các trường thông tin về số lượng xe đang hoạt động, đang dừng đỗ để xử lý vi phạm, đang ở đơn vị; tổ công tác này của đơn vị nào, có bao nhiêu người, được trang bị những công cụ gì và đang làm chuyên đề gì trên tuyến đường nào…

"Khi có ùn tắc hay va chạm giao thông hoặc người dân có việc gì cần giúp đỡ, chúng tôi có thể điều phối lực lượng để giải quyết nhanh nhất", Đại tá Phạm Quang Huy nói.

CSGT gửi thông báo vi phạm cho chủ xe sau 2 giờ

Cục CSGT cho biết, ứng dụng VNeTraffic (Cục CSGT coi đây là công cụ giao tiếp giữa CSGT và người dân) hiện có 4 tính năng chính.

Thứ nhất là đọc thông tin về an toàn giao thông, tài xế có thể kiểm tra lộ trình, hướng đi sắp tới có sự cố, ùn tắc hay không.

Thứ hai là tra cứu thông tin vi phạm thông qua biển số xe.

Thứ ba là tra cứu thông tin về đấu giá biển số.

Thứ tư, mỗi người dân có thể cung cấp thông tin hình ảnh về vi phạm giao thông trên các tuyến đường mà họ bắt gặp. Từ đây, cảnh sát sẽ xác minh và xử lý từ dữ liệu này.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trong giai đoạn 1, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT sẽ vừa chạy vừa hiệu chỉnh ổn định, tìm ra những kinh nghiệm. Trong giai đoạn 2, Cục CSGT sẽ lắp đặt dày đặc hơn các camera trên cao tốc, sao cho ổn định, sắc nét và thông minh.

Hiện Cục CSGT đã triển khai thí điểm gửi cảnh báo vi phạm giao thông thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với các xe vi phạm trên 4 tuyến cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo Thiếu tướng Bình, tới đây, tất cả các vi phạm trên các tuyến giao thông do Cục quản lý sẽ được gửi thông báo cho người vi phạm trong 2 giờ.

Theo đó, sau khi camera AI chụp gửi về, cán bộ có thể gửi ngay cho chủ phương tiện. Sau khi xem thông tin CSGT gửi, chủ phương tiện nếu đồng ý thì tick vào ô đồng ý, biên bản sẽ được lập tự động. Nếu chủ phương tiện không đồng ý thì có thể kiện ra toà để giải quyết.