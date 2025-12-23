Trợ lý Thủ tướng làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận tân Phó trưởng Ban là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ quản lý kinh tế.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Mạnh Linh (Ảnh: TTXVN).

Ông Trịnh Mạnh Linh đã trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, ông Lê Minh Hưng cho biết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề.

Theo đó, Ban sẽ tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIV của Đảng bảo đảm thành công. Ngay sau Đại hội, Ban chủ trì tham mưu triển khai ngay việc phân công công tác đối với các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban cũng có nhiệm vụ bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIV của Đảng; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đảng bộ: Quân đội, Công an, Quốc hội, Chính phủ, Các cơ quan Đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng là nhiệm vụ quan trọng được ông Hưng đề cập.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ được giao.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh chia sẻ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Ông xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban và cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, ông Trịnh Mạnh Linh gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ ông trên chặng đường công tác vừa qua.

Ông Linh mong rằng thời gian tới nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ của cán bộ, công chức trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.