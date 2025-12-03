An Giang điều động chánh thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở nội vụ

Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh An Giang.

Cũng tại lễ công bố quyết định lần này, ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Óc Eo tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Thông làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Phan Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là một bước đi quan trọng nhằm sắp xếp lại tổ chức, phát huy tối đa kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của các cá nhân được bổ nhiệm, mong muốn các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao phó.