Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu lãnh đạo chủ chốt

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong thông cáo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Hội nghị diễn ra từ ngày 23 đến 25/3. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư lưu ý chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy Nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

“Chúng ta phải chuẩn bị tốt để tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng”, Tổng Bí thư quán triệt.

Những nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 2, theo Tổng Bí thư, đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân. Đây cũng là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm, Trung ương phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ trí tuệ, đột phá về tư duy chiến lược, nghiêm về kỷ luật phát ngôn, về kỷ luật tổ chức, mạnh mẽ về tinh thần dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân