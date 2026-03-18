Tổng Bí thư: “Điều đất nước cần không chỉ là sự vào cuộc trên giấy tờ”

Tinh thần chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiều 18/3. Phiên họp nhằm đánh giá tình hình triển khai giải pháp thúc đẩy các công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược gắn với chiến lược phát triển đất nước.

Phát triển công nghệ không phải vì chạy theo các xu hướng công nghệ của thế giới, mà phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: TTXVN).

Việc xác định công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Tổng Bí thư, cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước; khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ.

Tổng Bí thư lưu ý các cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Nhà nước sẽ tập trung định hướng chiến lược; tạo môi trường thể chế thuận lợi; đặt hàng và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ; hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đánh giá nguồn lực của đất nước còn hạn chế, Tổng Bí thư gợi mở phải tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, không thể dàn trải. “Phải chọn đúng những công nghệ có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước, tập trung đầu tư đủ lớn và đủ lâu để tạo ra đột phá thực sự”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này, Tổng Bí thư quán triệt không được khoán trắng cho cấp dưới; không được để tình trạng việc lớn mà không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng; không để mỗi nơi làm một kiểu, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ nhau.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. “Không có nhân lực tốt thì không thể có công nghệ tốt; không có đội ngũ chuyên gia giỏi, kỹ sư giỏi, nhà khoa học mạnh, nhà quản trị công nghệ tốt thì không thể làm chủ công nghệ chiến lược”, Tổng Bí thư nói và yêu cầu đào tạo và thu hút nhân lực phải đi trước một bước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư đề nghị rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược, nhất là các cơ chế đặc thù gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ lãi suất, đồng tài trợ công - tư, cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng mua sắm….

Đi kèm với đó, theo lãnh đạo Đảng, cần xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; ưu tiên đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhóm nghiên cứu mạnh và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chương trình công nghệ trọng điểm…

Tổng Bí thư khẳng định phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ hơn nữa, phải hành động mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

“Điều đất nước cần lúc này không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là kết quả cụ thể; không chỉ là những văn bản đúng, mà là những việc làm đúng và làm đến cùng; không chỉ là sự vào cuộc trên giấy tờ, mà là sự chuyển động thực sự của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và toàn xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.