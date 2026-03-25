Chuyển VTV, VOV, TTXVN và 2 viện hàn lâm thuộc BCH Trung ương trước 1/4

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến 25/3/2026 tại Hà Nội để xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng.

Một trong những nội dung đó, là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/4.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cũng tại Hội nghị lần thứ 2 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết gồm:

1. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV

2. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

3. Quy định thi hành Điều lệ Đảng

4. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

5. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

6. Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

7. Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

8. Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cùng với đó, Trung ương biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, Trung ương còn xem xét, thông qua Báo cáo tình hình đất nước quý I/2026; Báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và phương hướng triển khai công tác đối ngoại thời gian tới và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đến Hội nghị Trung ương lần thứ hai khóa XIV.