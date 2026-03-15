Tổng Bí thư: "Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước"

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng hàng nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng khu vực bỏ phiếu của Tổng Bí thư Tô Lâm có 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cũng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử này.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hải Long).

Tổng Bí thư Tô Lâm là 1 trong 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cử tri thông qua việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chia sẻ ngắn với báo chí về ý nghĩa của "ngày hội non sông".

Tổng Bí thư chia sẻ sự phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến không khí cử tri tập trung đông đủ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Tổng Bí thư ví đây là "cuộc tổng tuyển cử lần thứ 16 của quốc gia", nhằm lựa chọn ra những người uy tín nhất, được nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

Lãnh đạo Đảng ghi nhận cuộc bầu cử lần này đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm, trên tất cả lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều được bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu bầu (Ảnh: Hải Long).

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ đều được nhân dân hết sức ủng hộ. Đây sẽ là tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là ngày hội lớn của đất nước”, theo lời Tổng Bí thư. Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh nguyện vọng của nhân dân là lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của mình trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tổng Bí thư cho rằng việc cử tri đi bỏ phiếu là trực tiếp thực hiện quyền làm chủ để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo thống kê, tổng số cử tri toàn phường Ba Đình là 50.235 người, trong đó riêng tại khu vực bỏ phiếu số 2 có 2.252 cử tri.