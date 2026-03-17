Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu "cởi trói" tư duy, tái cơ cấu nền kinh tế

Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để khẩn trương rà soát và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa ta và đối tác quan trọng, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng (Ảnh: TTXVN).

Về định hướng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí cao nhất.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với quan điểm tự chủ chiến lược, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, phải từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; cởi trói tư duy, tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro.

Tổng Bí thư yêu cầu gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu triển khai một số định hướng trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Theo đó, cần tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Đi kèm với định hướng này là rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm triển khai các định hướng trên.

Nguyên tắc được Tổng Bí thư quán triệt là một cơ quan làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Theo Tổng Bí thư, việc thực hiện cần quyết liệt, bài bản, sáng tạo và tạo ra kết quả thực chất.