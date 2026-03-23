Trung ương họp riêng về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa được Văn phòng Trung ương phát hành.

Hội nghị Trung ương 2 khai mạc sáng 23/3, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cũng được Trung ương thảo luận, cho ý kiến trong phiên họp tổ.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung đã thảo luận trước đó tại tổ.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về: Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiều yêu cầu khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy Nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng”, Tổng Bí thư quán triệt.

Theo Tổng Bí thư, mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn.