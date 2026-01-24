Trích xuất camera tìm người bỏ rơi bé gái ở cầu treo

Ngày 24/1, đại diện UBND phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết công an đã làm việc với nhiều hộ dân quanh khu vực cầu treo, trích xuất dữ liệu camera an ninh, song chưa phát hiện được người bỏ rơi bé gái tại cầu treo Phan Đình Phùng vào rạng sáng 7/1.

UBND phường Diên Hồng thông báo, đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân của bé gái sớm liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận con theo quy định. Trong thời gian 21-27/1, nếu không có thông tin về thân nhân của bé gái, UBND phường sẽ thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở cầu treo (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 7/1, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn và nhau thai, bị bỏ trong túi nilon ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng.

Qua thăm khám, bé gái nặng khoảng 1,8kg, nghi sinh non.

Đội ngũ y tế Trung tâm Y tế Pleiku đã nhanh chóng sơ cứu, ủ ấm cho bé và chuyển bé đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục chăm sóc tích cực.