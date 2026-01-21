Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Hải Phòng

Chiều 21/1, Công an phường Việt Hòa cho biết đang thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bức tâm thư đặt cạnh bé gái bị bỏ rơi (Ảnh: Công an phường Việt Hòa).

Trước đó, lúc 4h36 ngày 19/1, Công an phường Việt Hòa tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực phố Văn, gần Trường Tiểu học Việt Hòa.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé được phát hiện nằm trong một làn nhựa màu xanh, đặt sát lề đường. Cháu được quấn chăn màu hồng, trên trán có bôi vệt màu đỏ.

Trong làn nhựa có một số vật dụng cá nhân dành cho trẻ sơ sinh và một tờ giấy thể hiện người thân của cháu có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi dưỡng.

Bé bị bỏ rơi là bé gái, sinh ngày 13/1, nặng khoảng 3,1kg, tính cả quần áo và chăn bọc. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe của bé ổn định.

Cháu bé được công an phường chăm sóc (Ảnh: Công an phường Việt Hòa).

Công an phường Việt Hòa đề nghị cha, mẹ đẻ, người thân hợp pháp của cháu bé hoặc cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan liên hệ trực tiếp với đơn vị để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.