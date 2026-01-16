Nỗ lực phát triển hạ tầng TPHCM để hướng đến Thượng Hải, Seoul

Chiều 16/1, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, Sở Xây dựng có 4 lần thay đổi về tổ chức, từ tên gọi cũ là Sở Giao thông vận tải, đổi thành Sở Giao thông công chánh, rồi hợp nhất với Sở Xây dựng và có tên gọi như hiện nay. Sở Xây dựng cũng thực hiện sáp nhập rồi tách với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

"Lần đầu tiên thấy nhiều thay đổi lớn như thế. Chúng ta đã vượt qua, tương thích được với sự vận động, thay đổi rất lớn của TPHCM, đặc biệt từ sau khi sáp nhập tỉnh thành", ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong bối cảnh địa giới TPHCM được mở rộng, lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng, trong đó có các dự án giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, các dự án hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội...

Năm qua, thành phố đã chứng kiến làn sóng doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn như những "đại bàng" tìm đến, tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm. Ông Lâm nhận định các tỉnh thành đều mong muốn mời gọi nhà đầu tư, nhưng TPHCM với lợi thế của siêu đô thị được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Để chào đón, giữ chân nhà đầu tư hạ tầng trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM kỳ vọng đội ngũ cán bộ Sở Xây dựng nêu cao tinh thần phục vụ, thực thi công vụ một cách công khai, minh bạch.

"Những ngày qua, thành phố khởi công, động thổ các công trình lớn, người dân rất phấn khởi. Thành phố nỗ lực để 5, 10 năm nữa nhìn đến Thượng Hải, nhìn đến Seoul... Ước mơ không còn nhà lụp xụp ven kênh rạch, không còn người vô gia cư...", ông Trần Quang Lâm đặt quyết tâm.

Sau sự kiện khởi công, động thổ các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ông Lâm cho biết, TPHCM sẽ bắt tay vào chuẩn bị đợt khởi công đồng loạt tiếp theo.

"Nếu chúng ta quyết tâm, ít nhất 19 công trình, dự án nhóm A với tổng vốn 500.000-600.000 tỷ có thể khởi công từ nay đến dịp 30/4", lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Sở Xây dựng. TPHCM đã kết thúc năm 2025 với rất nhiều công trình, dự án lớn của ngành xây dựng, giao thông được triển khai.

Bước sang năm 2026, ông Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu cho thành phố ban hành các hướng dẫn, thể chế hóa các quy định gắn với ngành xây dựng, đặc biệt là những quy định mà cấp tỉnh được Trung ương phân cấp, ủy quyền.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, nâng diện tích nhà ở trên đầu người, xóa nhà ở ven kênh rạch, giảm ùn tắc giao thông...

Ông Bùi Xuân Cường cũng nhắc nhở Sở Xây dựng tiếp tục triển khai, tháo gỡ dứt điểm các dự án còn vướng mắc, tồn đọng, như các dự án BT cũ trên địa bàn thành phố.