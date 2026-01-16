Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Ngày 16/1, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Huỳnh Thị Thanh Hiền đã giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật; giới thiệu lý lịch trích ngang của từng người ứng cử và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội nghị, các cử tri thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 còn lại là Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Nguyễn Thùy Linh.

Cử tri tham dự cũng đồng ý giới thiệu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Trần Thị Diệu Thúy đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Vừa qua, TPHCM đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM (Ảnh: M.T.).

Cụ thể, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 người. Trong đó, 12 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu 2 đại biểu từ 4 người ứng cử tại mỗi đơn vị.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, tổng số đơn vị bầu cử của TPHCM là 42, với 125 đại biểu được bầu. Trong đó, 41 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu ra 2 đại biểu từ 3 người ứng cử tại mỗi đơn vị.