Chủ tịch TPHCM: Người dân phải được thụ hưởng kết quả phát triển

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, nhiệm vụ năm 2026 hết sức nặng nề, nhưng trước tiên thành phố phải chăm lo tốt đời sống cho người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Văn Được, những kết quả đạt được trong năm 2025 nói riêng và nhiệm kỳ vừa qua nói chung đã tạo tiền đề vững chắc để TPHCM lạc quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nhanh chóng khơi thông thể chế, tận dụng tối đa thể chế từ các Nghị quyết 260, 188, 98 để phát triển thành phố. Thủ trưởng của từng ngành, địa phương cần tham mưu, đề xuất UBND TPHCM thêm các lĩnh vực cần khơi thông, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, xây dựng thể chế đủ mạnh, xứng tầm một siêu đô thị.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung chính sách an sinh xã hội, không chỉ ở địa phương mà mở rộng ra cả nước, thể hiện bản sắc nghĩa tình của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các ban ngành quan tâm đến gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn để mỗi người đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của thành phố.

“Chúng ta nói TPHCM thu ngân sách cao, tăng trưởng tốt, đầu tư phát triển, nhưng người dân không thấy được cái gì cụ thể thì không được. Người dân phải thừa hưởng được những kết quả cụ thể từ sự phát triển của thành phố thì mới trọn vẹn”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về cải cách hành chính, ông Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM đã tinh giản 30% theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. TPHCM cũng thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để phục vụ người dân, tuy có chậm hơn một số địa phương, nhưng lại học được nhiều kinh nghiệm từ các tỉnh thành này.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong năm 2026, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, TPHCM cần quyết tâm, không đùn đẩy, né tránh, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ triển khai các công trình đột phá và sớm phân bổ ngân sách để khởi công công trình.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị mỗi tổ chức, cá nhân phải thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ giải pháp, tiến độ, rõ người, rõ việc, rõ kết quả.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, Đảng bộ UBND thành phố không chỉ thực hiện nghị quyết mà phải biến nghị quyết thành giá trị thực, thành công trình, có thành quả cụ thể, mang lại niềm vui cho người dân và doanh nghiệp.