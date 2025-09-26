Trăn đất và rắn hổ mang cùng bò vào một nhà dân

Ngày 26/9, Công an xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết một công dân trên địa bàn đã tự nguyện bàn giao 2 cá thể động vật quý hiếm cho ngành chức năng.

Tối 24/9, anh Trần Văn Nam (trú tại thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu) đang ngồi chơi ở sân nhà, phát hiện con trăn đất đang bò vào nhà nên bắt lại.

Con trăn bò vào nhà anh Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến sáng 25/9, anh Nam chuẩn bị lái ô tô đi làm thì lại phát hiện dưới gầm xe có con rắn hổ mang một mắt kính.

Biết hai con vật này là loài quý hiếm, anh Nam đã thông báo, bàn giao cho Công an xã Toàn Lưu.

Lực lượng công an xã sau đó thông báo cho kiểm lâm địa bàn và đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang đến làm biên bản giao nhận theo quy định.

Hai cá thể động vật quý hiếm được bàn giao cho lực lượng chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Các cá thể động vật này sẽ được cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên phục vụ công tác bảo tồn.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, rắn hổ mang một mắt kính có tên khoa học Naja kaouthia. Cả hai cùng thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB), cần được bảo vệ.