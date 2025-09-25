Khỉ đuôi lợn quý hiếm lạc vào vườn nhà dân

Ngày 25/9, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn do người dân bàn giao.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Niên (SN 1980, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình), phát hiện cá thể khỉ lạc vào vườn nhà nên chủ động liên hệ, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Cá thể khỉ đuôi lợn lạc vào vườn nhà dân (Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp).

Cá thể khỉ có lông màu nâu xám nhạt, nặng khoảng 15kg, được cơ quan chức năng xác định là khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca nemestrina). Đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt, buôn bán.

Chính quyền xã Triệu Bình và lực lượng kiểm lâm sẽ bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), chăm sóc, thả về tự nhiên.