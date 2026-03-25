Trạm thu phí cao tốc tại Đồng Nai sắp đến hạn tháo dỡ, VEC xin giữ lại

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam cho phép tiếp tục duy trì trạm thu phí tạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhằm hỗ trợ kiểm soát doanh thu trong bối cảnh hệ thống thu phí liên thông chưa vận hành ổn định.

Theo VEC, trạm thu phí tạm này được xây dựng tại Km94+150 (địa phận Đồng Nai) để phục vụ thu phí cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chưa triển khai thu phí kín.

Trạm thu phí tạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, gần vị trí đấu nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây của VEC (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ trương xây trạm thu phí tạm được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận năm 2022. Trong đó, chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xây dựng phần hạ tầng, VEC đầu tư thiết bị thu phí.

Ngày 28/3/2023, Bộ GTVT ấn định thời gian hoạt động của trạm thu phí tạm là 3 năm kể từ ngày đưa vào khai thác. Theo tiến độ thực tế, trạm bắt đầu hoạt động từ ngày 1/5/2023 và dự kiến hết hạn vào ngày 30/4 tới.

Đến ngày 2/3, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thu phí liên thông, là điều kiện để dỡ trạm thu phí tạm. Tuy nhiên, theo VEC, hệ thống thu phí liên thông hiện vẫn phát sinh một số lỗi kỹ thuật và vướng mắc liên quan công tác đối soát, hậu kiểm, cần tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo vận hành ổn định.

Vị trí trạm thu phí tạm (điểm màu xanh) trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: Google Maps).

Nếu trạm thu phí tạm phải dừng hoạt động vào cuối tháng 4, VEC lo ngại sẽ thiếu công cụ kiểm soát bổ sung để đối chiếu lưu lượng phương tiện và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thu phí liên thông. Điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ sai lệch doanh thu giữa các tuyến, gây khó khăn khi đối soát và quyết toán giữa các bên.

Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cho tiếp tục duy trì hoạt động trạm thu phí tạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong thời gian hệ thống thu phí liên thông giữa hai cao tốc chưa vận hành ổn định, nhằm hỗ trợ kiểm soát doanh thu và hạn chế rủi ro thất thoát.

Như phản ánh của Dân trí trước đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa bàn Đồng Nai, Lâm Đồng, đã triển khai thu phí từ ngày 2/3. Tuy nhiên, thiết bị thu phí thường phát sinh lỗi, gây ùn tắc giao thông.

Giữa tháng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý tình trạng ùn tắc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây do thiết bị thu phí gặp trục trặc.