Vì sao trạm thu phí quốc lộ 51 ở TPHCM đã tháo dỡ nhưng Đồng Nai vẫn còn?

Ngày 19/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có công văn trả lời người dân về nội dung kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 gây ảnh hưởng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 trạm thu phí T1 và T2 nằm trên quốc lộ 51 vẫn chưa được Cục Đường bộ Việt Nam bàn giao về cho địa phương. Vì vậy, việc xử lý tháo dỡ 2 trạm thu phí này hiện nay vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng cho biết thêm, thời gian qua đơn vị đã 3 lần đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) sớm thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí trên, nhưng đến hiện tại, các trạm thu phí vẫn chưa được tháo dỡ.

Do đó trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và đề nghị các đơn vị có liên quan sớm thực hiện tháo dỡ hoàn toàn 2 trạm thu phí T1 và T2 trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông.

Tháng 2 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng, việc tháo dỡ hoàn toàn 2 trạm thu phí T1 và T2 là hết sức cần thiết và cấp bách để khôi phục mặt cắt ngang đường theo đúng quy mô thiết kế, giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp và góp phần ổn định trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Trạm thu phí T1 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã thực hiện xong việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 quốc lộ 51, thuộc phường Tân Hải (TPHCM).

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận cho BVEC làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng chiều dài hơn 72km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Từ ngày 13/1/2023, ba trạm thu phí quốc lộ 51 đã tạm dừng thu theo công văn yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi các trạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về sở hữu toàn dân.

Hiện, giữa nhà đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án này.