TPHCM yêu cầu hạn chế cắt điện vào cao điểm nắng nóng

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026. Theo UBND TPHCM, nguồn cung năng lượng chịu tác động từ biến động địa chính trị, thời tiết cực đoan khó dự báo, làm gia tăng áp lực hệ thống.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn năng lượng, nhu cầu dùng điện tăng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

TPHCM đang bước vào cao điểm mùa khô (Ảnh: Nam Anh).

Tổng công ty Điện lực TPHCM được giao triển khai phương án cung cấp điện năm 2026, theo dõi sát tình hình phụ tải, điều kiện vận hành hệ thống và thị trường điện để xây dựng các kịch bản ứng phó khi xảy ra thiếu nguồn hoặc sự cố, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

Ngành điện phải đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp cần ngừng, giảm cung cấp điện, cơ quan phải thông báo cụ thể khu vực, thời gian cho khách hàng biết trước để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

UBND TPHCM yêu cầu hạn chế tới mức tối thiểu việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Các công ty điện lực khu vực được giao hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả các nguồn điện tại chỗ, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tiết kiệm điện theo chức năng. Trong đó, lĩnh vực chiếu sáng công cộng, quảng cáo ngoài trời cần tăng cường dùng thiết bị tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và năng lượng tái tạo.