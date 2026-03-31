TPHCM nắng nóng kéo dài, có nơi trên 37 độ C

Ngày 31/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Nền nhiệt có xu hướng tăng cao tại TPHCM.

Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ tại khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35-40%. Thời điểm nắng nóng tập trung 11h-15h hàng ngày.

Người dân TPHCM mặc áo khoác chống nắng, trùm kín khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, 3-5 ngày tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa rủi ro trong những ngày nắng nóng.