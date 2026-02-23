TPHCM oi bức, người dân trùm chăn che nắng

Ngày 23/2, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng, nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ TPHCM đã hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh. Đến khoảng 11h, nắng gắt bao trùm, mặt đường hắt hơi nóng, không khí trở nên ngột ngạt.

Tại các tuyến Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Lê Khả Phiêu…, phương tiện vẫn lưu thông đông đúc dưới cái nắng gay gắt. Nhiều người mặc áo khoác dày, đeo găng tay, khẩu trang, che chắn kín mít khi di chuyển.

Người dân TPHCM trùm kín chăn, che nắng khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, ngày 22/2, dòng người từ các tỉnh, thành trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Giữa thời tiết oi ả, nhiều người điều khiển xe máy che chắn kín mít để tránh nắng; một số khác tấp vào bóng râm ven đường nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình.

Theo người dân, do phải di chuyển vào khung giờ nắng nóng cao điểm nên họ buộc phải che chắn kỹ để tránh sạm da, bỏng rát.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ phường Thủ Đức) cho biết: “Tôi đi làm từ sáng sớm thấy thời tiết khá dễ chịu. Tuy nhiên, đến gần trưa khi ra đường, nắng rất gắt. Nếu không che kín thì dễ bị rát mặt và tay”.

Đến gần trưa, nền nhiệt ở TPHCM tăng nhanh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ đang xảy ra nắng nóng trên diện rộng, thời gian nắng trong ngày kéo dài từ 12h đến 16h.

Tại TPHCM, trời có mây, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo, tình trạng nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có thể kéo dài đến ngày 27/2, sau đó giảm dần và thu hẹp phạm vi.