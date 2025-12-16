TPHCM xem xét lắp thêm hàng trăm trạm quan trắc không khí, sụt lún

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về kết quả thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và giám sát các nguồn thải năm 2025 và chương trình năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, áp lực lên môi trường không khí ở TPHCM ngày càng nặng nề. Kết quả quan trắc giai đoạn 2021-2025 cho thấy ô nhiễm bụi, NO2 và tiếng ồn thường xuyên vượt ngưỡng quy chuẩn.

Chất lượng môi trường nước vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh vẫn tồn tại ở nhiều khu vực, đặc biệt là đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp tập trung và các điểm tiếp nước thải.

Nhiều công trình tại phường An Lạc bị nghiêng, nứt do độ lún theo thời gian (Ảnh: Đ.V.)

Hệ thống kênh, rạch trên địa bàn cũng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, sức khỏe người dân và hệ sinh thái thủy sinh. Môi trường nước ven bờ biển ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ hoạt động vận tải biển, du lịch, chế biến thủy sản.

Để đạt mục tiêu TPHCM trở thành siêu đô thị trong giai đoạn 2026-2030, việc đảm bảo chất lượng sống cao là yếu tố tiên quyết, nhằm thu hút định chế tài chính quốc tế, tập đoàn kinh tế và nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, sau sáp nhập, TPHCM có quy mô khoảng 14 triệu dân, gần 12,7 triệu phương tiện giao thông (chưa bao gồm phương tiện của người dân từ các tỉnh khác), tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Những thách thức về môi trường đối với TPHCM ngày càng gia tăng.

Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2026 được Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng sẽ có 157 điểm quan trắc không khí, 254 điểm quan trắc nước mặt, 41 điểm quan trắc nước ngầm, 54 điểm quan trắc đất và 31 điểm quan trắc chất lượng nước biển.

Địa phương cũng hình thành 79 điểm quan trắc tài nguyên đất; 18 điểm quan trắc thủy sinh nước sông, kênh; 2 trạm quan trắc sụt lún mặt đất; 3 trạm quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các trạm quan trắc không khí tự động.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng xây dựng chương trình quản lý, vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục nguồn thải; quản lý và vận hành hệ thống, giám sát hình ảnh trực tuyến.