TPHCM sẽ chuyển đổi, hạn chế xe cộ gây ô nhiễm theo lộ trình

Tại hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thảo luận về kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, đại biểu cần tập trung làm rõ các nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là giảm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và đẩy lùi ma túy.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, TPHCM đã xây dựng đề án giảm ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2030, đưa ra những định hướng dài hạn đến năm 2045. Trong đó, ô nhiễm không khí là vấn đề tập trung triển khai ngay các giải pháp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động. TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương chịu áp lực lớn nhất về ô nhiễm không khí", Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nói.

TPHCM cũng xác định 2 nguồn ô nhiễm không khí chính là hoạt động giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp. Hiện tại, địa phương có trên 12 triệu ô tô và xe máy, đã ban hành 4 đề án hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm khí thải từ giao thông.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, TPHCM đã tập trung cho việc chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, trong đó trọng tâm là chuyển đổi xe buýt sử dụng xăng, dầu sang xe buýt điện và CNG (khí thiên nhiên). Đến nay, thành phố đã chuyển đổi được 50% số lượng xe buýt, qua đó góp phần giảm ô nhiễm từ phương tiện công cộng.

Từ nay đến năm 2030, TPHCM có lộ trình chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngoài ra, TPHCM cũng xác định việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị để phục vụ người dân. Ngoài tuyến Metro số 1 đã hoạt động, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung đầu tư cơ bản 6 tuyến đường sắt đô thị khác.

TPHCM cũng chuyển đổi 71% taxi trên địa bàn sang sử dụng động cơ điện thay cho xăng, dầu. Đây là giải pháp mà ngành nông nghiệp - môi trường cùng ngành giao thông vận tải đang phối hợp thực hiện.

"TPHCM sẽ thực hiện khuyến khích chuyển đổi, hạn chế phương tiện gây ô nhiễm theo lộ trình. Thành phố đã xây dựng các đề án giảm phương tiện gây ô nhiễm trong khu vực lõi đô thị", Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TPHCM có 23.000 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, các đơn vị tập trung kiểm soát hơn 2.200 cơ sở sản xuất có phát thải khí trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, địa phương cần thực hiện theo lộ trình, có chính sách phù hợp để nhân dân đồng tình. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương cần quyết tâm, ủng hộ để doanh nghiệp tham gia chuyển đổi.