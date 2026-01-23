TPHCM tri ân Anh hùng Võ Thị Sáu

Ngày 23/1, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Võ Thị Sáu (23/1/1952-23/1/2026).

Dự lễ giỗ có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại diện các lực lượng vũ trang, các địa phương, thân nhân Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, các cựu tù chính trị và hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về.

Các đại biểu dâng hương mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương (Ảnh: Lý Huyền).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. Sau đó, đoàn đến Đền thờ Côn Đảo tham dự các nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ người phụ nữ kiên trung của Đất Đỏ.

Từ rất sớm, dòng người từ khắp nơi lặng lẽ đến Nghĩa trang Hàng Dương. Không ồn ào, từng bước chân chậm rãi nối tiếp nhau, từng nén hương được thắp lên trong thành kính sâu lắng dành cho Anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ giỗ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu (Ảnh: Lý Huyền).

Trong dòng người nối dài, nhiều người đứng lặng rất lâu trước các phần mộ liệt sỹ, cúi đầu tưởng niệm, gửi gắm lòng tri ân và nhắc nhớ về một thời máu lửa.

Có những gia đình năm nào cũng trở lại Côn Đảo như một thói quen đã thành nếp, để thắp nén hương lòng và tự nhắc nhau về những mất mát, hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.