TPHCM tri ân Anh hùng Võ Thị Sáu
(Dân trí) - Rất đông du khách, người dân, cán bộ TPHCM đã đến viếng, dâng hương trong ngày giỗ thứ 74 của Anh hùng Võ Thị Sáu tại Côn Đảo.
Ngày 23/1, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 74 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Võ Thị Sáu (23/1/1952-23/1/2026).
Dự lễ giỗ có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại diện các lực lượng vũ trang, các địa phương, thân nhân Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, các cựu tù chính trị và hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. Sau đó, đoàn đến Đền thờ Côn Đảo tham dự các nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ người phụ nữ kiên trung của Đất Đỏ.
Từ rất sớm, dòng người từ khắp nơi lặng lẽ đến Nghĩa trang Hàng Dương. Không ồn ào, từng bước chân chậm rãi nối tiếp nhau, từng nén hương được thắp lên trong thành kính sâu lắng dành cho Anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.
Trong dòng người nối dài, nhiều người đứng lặng rất lâu trước các phần mộ liệt sỹ, cúi đầu tưởng niệm, gửi gắm lòng tri ân và nhắc nhớ về một thời máu lửa.
Có những gia đình năm nào cũng trở lại Côn Đảo như một thói quen đã thành nếp, để thắp nén hương lòng và tự nhắc nhau về những mất mát, hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Đất Đỏ, TPHCM).
Sinh ra và lớn lên trên miền quê giàu truyền thống cách mạng, chứng kiến cảnh thực dân Pháp đàn áp, bóc lột đồng bào, tàn phá quê hương, chị sớm có lòng căm thù giặc. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính tại chợ Đất Đỏ thì chị bị bắt.
Ngày 21/1/1952, chị bị đày ra Côn Đảo. Ngày 23/1/1952, địch bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Sự hy sinh anh dũng của chị đã trở thành biểu tượng bất diệt về lòng yêu nước, khí phách và tuổi trẻ Việt Nam.