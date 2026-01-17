Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 17/1, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã thông tin sơ kết Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại đặc khu Côn Đảo, diễn ra thời gian qua.

Những ca bệnh không kịp vào đất liền

Theo đó, trong nhiều năm trước đây, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phải đối mặt với không ít khó khăn. Cụ thể, nguồn nhân lực y tế còn mỏng (đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa), chính sách thu hút chưa đủ sức hấp dẫn để nhân lực y tế yên tâm gắn bó lâu dài với đảo xa.

Việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu chủ yếu dựa vào tàu cao tốc và máy bay thương mại - những phương tiện phụ thuộc lớn vào thời tiết và lịch trình cố định.

Không ít ca bệnh khẩn cấp gặp nhiều khó khăn trong chuyển tuyến; chi phí vận chuyển cao, rủi ro lớn. Thậm chí, đã có trường hợp không thể đưa người bệnh vào đất liền kịp thời, do biển động hoặc không có chuyến bay.

Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM cùng các bác sĩ tham gia luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo ngày 16/1 (Ảnh: SYT).

Thực tiễn ấy đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho ngành y tế TPHCM về việc ngay sau khi hợp nhất phải nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, để người dân ở đảo xa không còn chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời và an toàn.

Sau buổi họp bàn giải pháp phát triển y tế tại đảo, với sự tham dự của Giám đốc Sở Y tế TPHCM, lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành và các trường đại học khối ngành sức khoẻ, ngành y tế quyết định tận dụng thế mạnh của hệ thống bệnh viện tuyến cuối, đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đến nơi cần nhất.

Trên cơ sở khảo sát, Sở Y tế đã báo cáo và đề xuất UBND TPHCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn ra công tác ngắn hạn tại Côn Đảo, mỗi đợt luân phiên kéo dài 1 tháng.

Không còn nỗi lo "vượt biển" mỗi khi con ốm nặng

Ngày 3/9/2025, 7 bác sĩ tham gia chương trình luân phiên công tác đầu tiên đã có mặt tại Côn Đảo. Đến nay, chương trình đảm bảo tính liên tục, giữa hai đợt luân phiên luôn có thời gian chuyển giao để các bác sĩ cùng phối hợp khám chữa bệnh, bàn giao ca bệnh, nhất là các trường hợp nặng, điều trị kéo dài.

Các bác sĩ trong ca mổ cấp cứu ngư dân kẹt giữa 2 ghe tại Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Sau thời gian triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả rất cụ thể. Số lượt khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tăng mạnh, từ khoảng 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày, có ngày vượt 200 lượt.

Hàng chục ca phẫu thuật đã được thực hiện, trong đó có nhiều ca cấp cứu nặng và phức tạp - điều mà trước đây gần như chỉ có thể chuyển khẩn vào đất liền. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu lần đầu được triển khai tại Côn Đảo, với sự hội chẩn từ xa và những chuyến bay của chuyên gia từ đất liền ra đảo.

Trong lĩnh vực nhi khoa, hàng nghìn lượt trẻ em được khám và điều trị ngay tại đảo, giúp nhiều gia đình không còn phải đối mặt với nỗi lo "vượt biển" mỗi khi con ốm nặng.

Ở sản khoa, những ca sinh được xử trí an toàn, mang lại sự yên tâm rất lớn cho các sản phụ. Nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh kéo dài nhiều năm cũng lần đầu tiên được điều trị triệt để ngay tại đảo.

Các y bác sĩ bên ca sinh đầu tiên thực hiện tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Trong năm 2026, ngành Y tế TPHCM sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời mở rộng thêm các chuyên khoa mới như phục hồi chức năng, ngoại thần kinh; triển khai khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân Côn Đảo.

Song song đó, Sở sẽ tham mưu UBND TPHCM xây dựng các chính sách đặc thù nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế lâu dài cho đảo; có các cơ chế hỗ trợ phù hợp để các bác sĩ luân phiên yên tâm công tác.