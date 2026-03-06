TPHCM trả lời cử tri về việc chỉ nên khuyến khích xe hybrid

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri có đề xuất với UBND TPHCM về lộ trình chuyển đổi xe chạy nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện cần phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tránh thực hiện một cách đột ngột.

Cụ thể, cử tri cho rằng giai đoạn hiện nay chỉ nên khuyến khích phát triển và sử dụng xe mang động cơ hybrid (xe kết hợp xăng và điện), tương tự như mô hình nhiều quốc gia phát triển đang áp dụng.

Việc này giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, không tạo áp lực lớn lên hạ tầng điện quốc gia; phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Một dòng ô tô sử dụng động cơ hybrid (Ảnh: TVN).

Trong phần trả lời cử tri, UBND TPHCM ghi nhận và tiếp thu kiến nghị trên. Thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì lập đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, thành phố ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Ở giai đoạn 2, TPHCM sẽ xây dựng, trình ban hành chính sách giảm khí thải đối với các phương tiện còn lại.

Sở Xây dựng đang khẩn trương hoàn chỉnh đề án, dự kiến trình trong tháng 3. Đơn vị cũng tham mưu xây dựng các nghị quyết có liên quan để trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua.

Đề án của TPHCM gồm các nội dung chủ yếu là lộ trình chuyển đổi phương tiện, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và phân vùng kiểm soát khí thải.

Quá trình xây dựng đề án, TPHCM nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, điều kiện thực tiễn tại địa phương và lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, người dân chịu tác động trực tiếp để xem xét các giải pháp chuyển tiếp phù hợp.

Trong đó, TPHCM sẽ nghiên cứu việc khuyến khích phát triển và sử dụng phương tiện ứng dụng công nghệ hybrid trong giai đoạn đầu của lộ trình chuyển đổi, nhằm giảm phát thải nhưng không gây áp lực lớn đến hạ tầng điện, bảo đảm tính khả thi.