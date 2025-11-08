Cục Đăng kiểm phản hồi đề xuất xe máy xăng chạy điện ở TPHCM

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản phản hồi Sở Xây dựng TPHCM và doanh nghiệp liên quan đến đề xuất hợp pháp hóa hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe máy xăng .

Theo đó, Cục Đăng kiểm cho biết, hành lang pháp lý để hoán cải xe máy đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) hướng dẫn tại Thông tư 47/2024 và QCVN 14:2024/BGTVT.

Điều 22 và 23 của Thông tư 47/2024 quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật đối với việc cải tạo xe máy nói chung, cũng như việc chuyển đổi xe máy xăng sang lắp động cơ điện nói riêng.

Doanh nghiệp giới thiệu chiếc xe máy "xăng lai điện" với động cơ điện được lắp ở bánh trước (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, để hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chứng nhận cải tạo cũng như hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện giải pháp cải tạo, chuyển đổi nêu trên, Cục Đăng kiểm đề nghị doanh nghiệp cung cấp tài liệu hoặc trao đổi trực tiếp với đại diện của Cục Đăng kiểm về phương án chuyển đổi này.

Trong văn bản phản hồi, Cục Đăng kiểm đã giới thiệu một chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới để phía doanh nghiệp liên hệ khi cần hỗ trợ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thạch Lân, chủ doanh nghiệp đề xuất hoán cải xe máy xăng sang điện, cho biết, ông đã nhận công văn phản hồi từ Cục Đăng kiểm. Đồng thời, chuyên viên của Cục Đăng kiểm đã liên hệ với ông để trao đổi.

Trên cơ sở phản hồi của Cục Đăng kiểm, ông Lân sẽ ra Hà Nội để làm việc, trao đổi trực tiếp với đại diện cơ quan đăng kiểm. Chủ doanh nghiệp cho biết, nguyện vọng của ông không chỉ là được chứng nhận hoán cải một sản phẩm riêng lẻ mà là xin cơ chế để lắp đặt đại trà bộ chuyển đổi vào một số dòng xe máy cũ.

Như trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm, khẳng định việc hoán cải xe máy chạy xăng thành xe chạy điện không gặp vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên, chủ xe cần làm thủ tục hoán cải để cơ quan đăng kiểm xem xét, phê duyệt trên từng xe riêng lẻ.

Với việc doanh nghiệp sản xuất bộ chuyển đổi và mong muốn lắp đặt đại trà trên xe máy xăng, lãnh đạo cục khẳng định điều này chỉ có thể thực hiện với xe máy mới, không thể thực hiện với xe đã qua sử dụng.

"Bộ chuyển đổi lắp vào xe có thể giống nhau, nhưng bản thân từng xe đã qua sử dụng có tình trạng khác nhau, nên phải thẩm định đơn chiếc, không thể cho phép hoán cải đại trà", ông Nguyễn Tô An giải thích.