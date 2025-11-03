Đề xuất giải pháp chuyển xe máy xăng sang chạy điện ở TPHCM

Trong văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng TPHCM giới thiệu một đơn vị đã nghiên cứu thành công "bộ chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng".

Qua đó, doanh nghiệp này đề xuất giải pháp kỹ thuật và kiến nghị hành lang pháp lý để áp dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu cho phương tiện vào thực tiễn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tận dụng hàng triệu xe máy chạy bằng xăng hiện có.

Doanh nghiệp đề xuất áp dụng công nghệ chuyển đổi xe máy chạy bằng xăng sang xe máy điện (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Trước đó, ngày 14/10, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM chủ trì cuộc họp về đề xuất của doanh nghiệp. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm đăng kiểm 50-03S và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các bên xác định vấn đề pháp lý là rào cản lớn nhất để hiện thực hóa ý tưởng. Theo đại diện Cục Đăng kiểm, nước ta chưa có thông tư, nghị định nào cho phép cải tạo xe máy như đề xuất của doanh nghiệp.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cũng nhấn mạnh việc cải tạo xe cũ cần có hành lang pháp lý rõ ràng.

Theo kết luận chung của cuộc họp, các bên cần phối hợp xây dựng hành lang pháp lý phù hợp. Trong đó, doanh nghiệp đề xuất công nghệ cần đăng ký nghiên cứu thử nghiệm với Cục Đăng Kiểm.

Giải pháp công nghệ được đề xuất cho phép lắp đặt hệ thống chuyển đổi động cơ điện vào hầu hết loại xe máy chạy bằng xăng. Hệ thống sẽ chuyển phương tiện thành xe lai (hybrid), bổ sung khả năng vận hành bằng điện, giúp xe hoạt động linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường.