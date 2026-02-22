TPHCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

Ngày 22/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khóa lễ cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đại diện lãnh đạo thành phố dự khóa lễ. Phật tử và đồng bào thành phố cùng tham dự.

Lãnh đạo Thành ủy và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đi vòng quanh tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Báo Giác ngộ).

Sau khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Việt Nam Quốc Tự, đoàn tăng ni, phật tử TPHCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, dẫn đầu đã đến tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ để thực hiện khóa lễ tưởng niệm, cầu siêu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã xướng lễ cầu siêu cho những người đã khuất, chúc nguyện an lành cho đất nước, đồng bào trong mùa xuân mới. Sau đó, chư tôn đức Phật giáo, lãnh đạo TPHCM cùng người dân đã đi vòng quanh đài tưởng niệm, hồi hướng năng lượng an lành.

Sau 3 tháng xây dựng, công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM, chính thức được khánh thành vào ngày 12/2. Công viên được xây dựng trên khu đất hình tam giác với quảng trường tròn rộng 1.800m2.

Trung tâm quảng trường đặt tượng đài giọt nước cao 6m, chu vi 13m. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim - biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt tượng đài phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp nỗi đau là ký ức chung của cộng đồng.