TPHCM tiễn công dân nhập ngũ tại 6 địa điểm vào ngày mai

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026 được tổ chức từ 7h đến 9h ngày 4/3.

Buổi lễ sẽ diễn ra cùng lúc tại 6 khu vực trên địa bàn thành phố; phân bố tại trung tâm TPHCM, khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ và đặc khu Côn Đảo.

Thanh niên TPHCM lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Nguyễn Quang).

Theo kế hoạch, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, chịu trách nhiệm giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chịu trách nhiệm giao quân với lực lượng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Dự kiến, lễ giao nhận quân sẽ có phần thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân; phần phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện công dân nhập ngũ.

Theo yêu cầu đề ra, lễ giao nhận quân phải được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống của địa phương; thực sự là ngày hội tòng quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước năm 2026.

Cụ thể, thành phố được giao tuyển chọn, gọi 9.105 công dân nhập ngũ, gồm 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 5 chỉ tiêu là nữ.